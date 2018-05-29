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تلا يبدأ فترة الإعداد للممتاز "ب" الجمعة المقبلة

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 12:11 ص
تلا يبدأ فترة الإعداد للممتاز ب الجمعة المقبلة
تلا
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مصطفى الجندي
 

قرر الجهاز الفني لفريق مركز شباب تلا، الصاعد حديثاً إلى دوري القسم الثاني، انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في التاسعة من مساء الجمعة المقبلة.

 

وعقد مجلس إدارة تلا جلسة تعارف بين الجهاز الفني الجديد واللاعبين تمهيداً لخوض فترة الإعداد تحت الأضواء الكاشفة خلال شهر رمضان الحالي.

 

وحضر الاجتماع مجلس إدارة تلا، والجهاز الفني الذي يضم محمد اسماعيل المدير الفني، ومحمد فتحي المدرب العام، وعفيفي عبد العليم مدرب الحراس، وفايز زيدان المدير الإداري، ومحمد شبل طبيب فريق تلا.

 

كما يضم الفريق 18 لاعبا هم سيد عبد الغفار، وسعيد المشد، وخالد الضبع، وأحمد كريم، وإبراهيم الششتاوي، وصلاح جبر، وأحمد ثابت، ووليد حجازي، وعلي الشيخ، ومحمد رحرح، ومحمد النمر، وحسين رضا، وسعد البوصيلي، ومحمد المراكبي، وباسم شوقي، وصلاح فتحي، أيمن متولي، وأحمد لطفي.

 

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