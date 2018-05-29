آل الشيخ عن دعوة أبو تريكة لجمع تبرعاته: "إذا أكرمت اللئيم تمرد"

علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس رابطة الرياضة السعودية، على طلب محمد أبو تريكة بجمع الأموال التي تبرع بها للنادي الأهلي قائلًا:" أنا حزين، لو كان فيه الخير لبلده ما كنش خرج منها".



وتابع"آل الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين: "أبو تريكة حاول في فترة ما بعلم من النادي الأهلي التوسط عن طريقي للعودة لمصر أو على الأقل العمل في السعودية، وفجأة اختفى، يبدوا أنه تم السيطرة عليه"، معقبًأ:" إذا أكرمت اللئيم تمرد "

