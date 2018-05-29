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آل الشيخ عن دعوة أبو تريكة لجمع تبرعاته: "إذا أكرمت اللئيم تمرد"

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 12:09 ص
آل الشيخ عن دعوة أبو تريكة لجمع تبرعاته: إذا أكرمت اللئيم تمرد
تركي آل الشيخ وتريكة
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كساب أحمد
 
علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس رابطة الرياضة السعودية، على طلب محمد أبو تريكة بجمع الأموال التي تبرع بها للنادي الأهلي قائلًا:" أنا حزين، لو كان فيه الخير لبلده ما كنش خرج منها".

وتابع"آل الشيخ"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين: "أبو تريكة حاول في فترة ما بعلم من النادي الأهلي التوسط عن طريقي للعودة لمصر أو على الأقل العمل في السعودية، وفجأة اختفى، يبدوا أنه تم السيطرة عليه"، معقبًأ:" إذا أكرمت اللئيم تمرد "
المزيد عن: رياضة تركي آل الشيخ اللئيم التبرعات الأخبار الرياضية أخبار الرياضة أبو تريكة
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