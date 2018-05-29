وزير الرياضة يتحدى "بي إن سبورت": المصريون سيشاهدون مباريات المونديال

أكد خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، أنه يسعى لأن يشاهد أكبر عدد من المصريين لمباريات منتخب بلادهم بمونديال روسيا المقبل.

وقال عبد العزيز، في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر برنامج المدرج، إنه سيوفر شاشات عرض كبيرة في مختلف الأندية ومراكز الشباب كحل بديل لتشفير المباريات من أجل تسهيل متابعة مباريات منتخب مصر.

وأتم وزير الرياضة: " أريد أن يشاهد أكبر عدد من المصريين لمباريات المنتخب".





يذكر أن مجموعة قنوات "بي إن سبورت" القطرية" تمتلك حصريا حق بث مباريات كأس العالم روسيا 2018.