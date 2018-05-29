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مؤرخ يطالب بإقامة متحف أثري في العاصمة الإدارية الجديدة

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 02:31 ص
مؤرخ يطالب بإقامة متحف أثري في العاصمة الإدارية الجديدة
المؤرخ بسام الشماع
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جهاد جمال
 
طالب المؤرخ بسام الشماع بإقامة متحف أثري عالمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيدًا بما قام به النائب العام بتشكيل لجنة لبحث إشكالية الآثار المهربة، ولكنه تأخر. 

وأضاف الشماع، خلال حواره المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الإثنين، إننا عرفنا بموضوع تهريب الآثار المصرية من خلال خبر عبر الفيس بوك ومن خلال موقع إلكتروني إيطالي. 

وتابع المؤرخ، إنه شاهد حالة من الإيجابية، والشعب بدأ يناقش مشكلة الآثار وينجذب لها، لافتًا إلى أن وزارة الآثار لديها قسم يسمى "إدارة الآثار المستردة"، لمتابعة ما استردناه من آثار مهربة.
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