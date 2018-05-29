ملكة زرار مهاجمة "الجفري": "خليك في القرآن والسنة"



وقالت زرار، خلال حوارها المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الإثنين، "أرجوكم متتكلموش في الحاجة اللي مبتفهموش فيها"، متابعة:أولاد الزنا بقوا كتير ودي علامة من علامات الساعة".



وأضافت أستاذ الفقة المقارن، أنه يجب على الزوج تطليق زوجته فور علمه بخيانتها له، لافتة إلى أنه وفقًا للشرع المفترض للزانية المتزوجة أن تموت.



هاجمت الدكتورة ملكة زرار، أستاذ الفقة المقارن، الشيخ الحبيب الجفري، منتقدة فتواه لسيدة سألته عن ماذا تفعل بعد خيانتها لزوجها بأن عليها التوبة، وتابعت: "خليك في القرآن والسنة بتتكلم ليه في مواضيع الأحوال الشخصية".