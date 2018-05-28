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نجم الأهلي السابق يفجرها: الهارب كوليبالي يعود للملاعب من جديد (صورة)

الإثنين 28/مايو/2018 - 11:51 م
نجم الأهلي السابق يفجرها: الهارب كوليبالي يعود للملاعب من جديد (صورة)
سليماني كوليبالي
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الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن استعداد المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي، للعودة للملاعب من جديد بعد عام كامل من الابتعاد عن ممارسة كرة القدم بشكل رسمي، منذ هروبه من الأهلي المصري في شهر أبريل 2017.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الاثنين، أن الهارب من الأهلي، كوليبالي نشر صورة له في أحد الملاعب بالعاصمة البريطانية لندن، عبر حسابه بموقع "تويتر" وكتب قائلا: "سعيد جداً للمشاركة في الدورة التي خضتها في لندن في بداية الإعداد للموسم الجديد".

 

وتابع: "لم يعلن كوليبالي صاحب الـ24 عاما عن هوية الفريق الجديد الذي سينضم إليه إلا أنه من المرجح أن ينضم لأحد فرق الهواة في إنجلترا".

 

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قد أصدر حكما لصالح الأهلي، وألزم كوليبالي بسداد مليون و436 ألف دولار للفريق المصري بعد هروبه وعدم إلتزامه بعقده بدون سبب واضح في شهر أبريل الماضي.

نجم الأهلي السابق يفجرها: الهارب كوليبالي يعود للملاعب من جديد (صورة)
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