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فرنسا تفوز على إيرلندا بثنائية نظيفة

الإثنين 28/مايو/2018 - 11:49 م
فرنسا تفوز على إيرلندا بثنائية نظيفة
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وكالات
 
تغلب المنتخب الفرنسي على ضيفه الأيرلندي بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الإثنين في باريس.

وتقدم أوليفييه جيرو مهاجم تشيلسي الإنجليزي بهدف للديوك الفرنسية في الدقيقة 40 من متابعة لضربة الرأس التي نفذها وأبعدها الحارس.

وبعد أربع دقائق فقط أضاف نبيل فقير مهاجم ليون الهدف الثاني مستغلا عرضية رائعة من كيليان مبابي.

ويلعب المنتخب الفرنسي ضمن المجموعة الثالثة للمونديال إلى جانب منتخبات أستراليا وبيرو والدنمارك.

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