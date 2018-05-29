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زي النهاردة بتاريخ 29-5-2018

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 12:00 ص
زي النهاردة بتاريخ 29-5-2018
زي النهاردة بتاريخ 29-5-2018
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حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 29-5-2018

أحــــــــداث

1453 - سقوط القسطنطينية بيد العثمانيين بقيادة السلطان محمد الفاتح وانتهاء الإمبراطورية البيزنطية التي دامت ألف عام وبداية نهاية العصور الوسطى في القارة الأوربية.

1807 - الإطاحة بالسلطان العثماني سليم الثالث وتولي مصطفى ابن السلطان عبد الحميد الأول الحكم تحت اسم مصطفى الرابع.

1856 - عقد الاجتماع التأسيسي الأول للحزب الجمهوري الأمريكي.

1892 - الشيخ محمد بن صباح الصباح يتولى حكم الكويت وذلك بعد وفاة أخيه الشيخ عبد الله بن صباح الصباح.

1912 - بلغاريا واليونان تعقدان تحالف ضد الدولة العثمانية.

1914 - ناقلة النفط النرويجية «ستورلاند» تصدم الباخرة البريطانية «إمبراطورة أيرلندا» بسبب الضباب وأدى ذلك إلى غرق أكثر من 900 راكب.

1918 - القوات الألمانية تحتل مدينة سواسون الفرنسية.

1923 - المملكة المتحدة تعطل الدستور الفلسطيني بحجة عدم تعاون العرب معها.

1930 - صدور أول عدد من صحيفة المغرب من قبل عميد الصحافة الجزائرية أبو اليقظان إبراهيم، وهي إحدى الصحف الثمانية التي أصدرها وأوقفتها سلطة الاستعمار الفرنسي.

1945 - قصف البرلمان السوري من قبل الجيش الفرنسي ومقتل أكثر حاميته، وعلى عدة أحياء في دمشق يؤدي لمقتل 600 وجرح ألف على الأقل.

1948 - إعلان الهدنة الأولى في حرب فلسطين.

1952 - اليونان تمنح النساء حق التصويت.

1952 - صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يصادقان على انضمام اليابان إليه.

1953 - المتسلق النيوزيلاندي إدموند هيلاري والمرشد النيبالي تينسينغ نورغاي يتسلقان قمة إفرست أعلى قمة في العالم لأول مرة في التاريخ.

1958 - الجنرال شارل ديغول يتولى رئاسة الحكومة الفرنسية.

1974 - عقد اتفاق هدنة في هضبة الجولان بين سوريا وإسرائيل.

1986 - السوق الأوروبية المشتركة تتبنى علمًا جديدًا أزرق اللون ويحمل 12 نجمة ذهبية.

1989 - توقيع اتفاق مصري / أمريكي لتصنيع أجزاء من المقاتلة إف-16 في مصر.

2004 - هجوم مسلح في الخبر بالسعودية على أحد المجمعات السكنية يحصد 22 قتيل و25 جريح، وتنظيم القاعدة يتبنى مسؤولية الهجوم.

2015 - الإعلان عن نُفوق حوالي نصف الجُمهرة العالميَّة من ظباء السايغا المُهددة بالانقراض أصلًا بِسبب وباء حيواني مجهول.

2015 - تفجير انتحاري في مسجد بحي العنود في مدينة الدمام السعودية يخلف 4 قتلى.

2016 - ريال مدريد يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 2016 بعد فوزه على أتليتكو مدريد بركلات الترجيح.

مـــــــواليـــــــد

1594 - غوتفريد هاينريش، عسكري ألماني.

1630 - تشارلز الثاني، ملك إنجلترا.

1860 - إسحق ألبينيز، موسيقي إسباني.

1880 - أوسفالد شبينغلر، فيلسوف ألماني.

1881 - أدولفو دي لا ويرتا، رئيس المكسيك.

1899 - زكي طليمات، ممثل مصري.

1903 - بوب هوب، ممثل أمريكي.

1917 - جون كينيدي، رئيس الولايات المتحدة الخامس والثلاثون.

1920 - جون هارساني، اقتصادي هنغاري حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1994.

1926 - الشيخ جابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت الثالث عشر.

1955 - جون هينكلي جونيور، أمريكي حاول اغتيال الرئيس رونالد ريغان.

1957 - تيد ليفين، ممثل أمريكي.

1958 - جوليانو مير خميس، ممثل ومخرج وناشط سياسي إسرائيلي.

1971 - إيمان عياد، إعلامية فلسطينية.

1975 - ميلاني براون، مغنية إنجليزية وعضوة سابقة في فريق سبايس جيرلز الغنائي.

1976 - كلاوديو كاسابا، لاعب كرة قدم برازيلي.

1977 - ماسيمو أمبروزيني، لاعب كرة قدم إيطالي.

1978 - سيباستيان غروسجان، لاعب كرة مضرب فرنسي.

1979 - أرنه فريدريش، لاعب كرة قدم ألماني.

1981 - أندري أرشافين، لاعب كرة قدم روسي.

1982 - صالح الشيخ، لاعب كرة قدم كويتي.

1983 - ألبيرتو ميدينا، لا كرة قدم مكسيكي.

1983 - جان ماكون، لاعب كرة قدم كاميروني.

1984 - كارميلو أنطوني، لاعب كرة سلة أمريكي.

1988 - معاذ الكساسبة، طيار أردني.

1989 - ريلي كيو، عارضة أزياء وممثلة أمريكية.

وفيـــــــات

1259 - كريستوفر الأول، ملك الدنمارك.

1453 - قسطنطين الحادي عشر، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

1500 - بارثولوميو دياز، مستكشف برتغالي.

1814 - الإمبراطورة جوزفين، إمبراطورة فرنسا وزوجة نابليون بونابرت.

1829 - همفري ديفي، عالم فيزياء وكيمياء إنجليزي.

1892 - الشيخ عبد الله بن صباح الصباح، حاكم الكويت الخامس.

1892 - بهاء الله، مؤسس الدين البهائي.

1942 - جون باريمور، ممثل أمريكي.

1948 - أحمد الكاشف، شاعر مصري.

1958 - خوان رامون خيمنيز، شاعر إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1956.

1977 - يوسف أبو الخدود، مخترع أمريكي من أصل لبناني.

1978 - الملكة نازلي، زوجة الملك فؤاد الأول.

1994 - إريك هونيكر، رئيس الجمهورية الألمانية الديمقراطية.

1997 - جيف بوكلي، مغني أمريكي.

2002 - عليه الجباس، ممثلة مصرية.

2010 - دينيس هوبر، ممثل أمريكي.

2011 - سيرغيه باغابش، رئيس أبخازيا.

أعيــــــاد ومنــــــاسبــــــــات

عيد الديمقراطية في نيجيريا.

اليوم الدولي لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
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