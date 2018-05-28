ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"وزير الاتصالات": 14% نموا متوقعا للقطاع خلال الربع الأول من العام

الإثنين 28/مايو/2018 - 11:47 م
وزير الاتصالات: 14% نموا متوقعا للقطاع خلال الربع الأول من العام
ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
طباعة
أحمد الشيخ
 
قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن النمو المتوقع للقطاع سيصل إلى 14 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف الوزير، في كلمته اليوم خلال حفل السحور السنوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ أن هذه الأرقام طبقا لوزارة التخطيط التي أشارت إلى أن القطاع سينمو بنسبة 14 في المائة مقسمة 9.5 في المائة لقطاع الاتصالات و4.5 في المائة لقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الوزير، أن هذه المستويات لم يشهدها القطاع من قبل ، وهي نتاج تعاون مثمر بين العاملين في القطاع والشركات سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة ، وهو ماأسهم في  حدوث إنجازات وتطور كبير في كافة المجالات.

وقال القاضي: "مهما كان النمو كبير فإن طموحاتنا أكبر من أي نمو".

ولفت الوزير إلى أن القطاع مترابط ومتماسك ، وكان خلال السنوات الماضية الأول في النمو على مستوى الدولة المصرية كلها ، وأنهى تلك السنوات بنسب نمو في المتوسط بلغت 12.5 في المائة.
المزيد عن: وزارة الاتصالات قطاع الاتصالات سحور وزارة الاتصالات الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تركيا - أساسي
1
x
20:45
0
إيران - أساسي
إيطاليا - أساسي
1
x
20:45
0
السعودية - أساسي
البرتغال - أساسي
2
x
20:45
0
تونس - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
إيرلندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/28/2018 11:50:00 PM