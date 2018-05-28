"وزير الاتصالات": 14% نموا متوقعا للقطاع خلال الربع الأول من العام

قال المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن النمو المتوقع للقطاع سيصل إلى 14 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.





وأضاف الوزير، في كلمته اليوم خلال حفل السحور السنوي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ـ أن هذه الأرقام طبقا لوزارة التخطيط التي أشارت إلى أن القطاع سينمو بنسبة 14 في المائة مقسمة 9.5 في المائة لقطاع الاتصالات و4.5 في المائة لقطاع تكنولوجيا المعلومات.





وأكد الوزير، أن هذه المستويات لم يشهدها القطاع من قبل ، وهي نتاج تعاون مثمر بين العاملين في القطاع والشركات سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة ، وهو ماأسهم في حدوث إنجازات وتطور كبير في كافة المجالات.





وقال القاضي: "مهما كان النمو كبير فإن طموحاتنا أكبر من أي نمو".





ولفت الوزير إلى أن القطاع مترابط ومتماسك ، وكان خلال السنوات الماضية الأول في النمو على مستوى الدولة المصرية كلها ، وأنهى تلك السنوات بنسب نمو في المتوسط بلغت 12.5 في المائة.