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الناقد مرسي عبدالحميد ضيف برنامج " دراما رمضان " علي نايل دراما.. غدا

الإثنين 28/مايو/2018 - 11:46 م
الناقد مرسي عبدالحميد ضيف برنامج دراما رمضان علي نايل دراما.. غدا
الناقد مرسي عبدالحميد
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الفجر الفني
 

يحل الكاتب الصحفي والناقد مرسي عبد الحميد غدا الثلاثاء في تمام الثالثة عصرا ضيفا علي برنامج " دراما رمضان " علي قناة نايل دراما في حلقة خاصة يتحدث خلالها عن الأعمال الدرامية التي قدمت في رمضان.

ويتناول بالنقد والتحليل اهم هذه الاعمال وايها حققت نجاحا واستطاعت ان تلفت انظار الجمهور اليها خلال العشرة ايام الاولي من رمضان.

ويتطرق اللقاء الي الحديث عن العمل الذي يمكن ان يطلق عليه الحصان الاسود او الرابح , واهم الفنانيين الذين ظهروا بشكل جيد في الاعمال التي تقدم , كما يسلط البرنامج الضوء علي اهم الاخبار والاحداث الموجودة علي الساحة الفنية.

"دراما رمضان" من تقديم المذيعة ميار نصار واسامة عبد المقصود ويرأس تحريره سمير العبد ويشرف عليه الاعلامية ايناس عبد الله. 

تجدر الاشارة الي ان برنامج " درما رمضان " هو احد اهم البرامج الهامة التي تقدم على قناة نايل دراما إحدى قنوات شبكة تليفزيون النيل " NTN " التابعة للتليفزيون المصري والذي يتناول اهم الاخبار والظواهر الفنية والاحداث الموجودة علي الساحة الفنية المصرية والعربية .

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