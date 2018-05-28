مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى إيران





تطرق رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، زعيم تحالف سائرون المتصدر في الانتخابات التشريعية، إلى العلاقات بين بلده من جهة وإيران والولايات المتحدة من جهة أخرى.





وجاء ذلك في إجابة عن سؤال وجهه أحد أتباعه "حول تصريحات بعض السياسيين بعدم إمكان تشكيل الحكومة العراقية القادمة دون التدخل الإيراني والأمريكي".





وأجاب الصدر بالقول "إيران دولة جارة تخاف على مصالحها.. نأمل منها عدم التدخل بالشأن العراقي"، متابعا "كما نرفض أن يتدخل أحد بشؤونها" لإيران.





أما بخصوص الولايات المتحدة فكان رد الصدر أشد قسوة حيث أكد أن "أمريكا هي دولة محتلة لا نسمح لها بالتدخل على الإطلاق".



