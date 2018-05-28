ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى إيران

الإثنين 28/مايو/2018 - 11:47 م
مقتدى الصدر يوجه رسالة إلى إيران
مقتدى الصدر
طباعة
وكالات
 

تطرق رجل الدين العراقي مقتدى الصدر، زعيم تحالف سائرون المتصدر في الانتخابات التشريعية، إلى العلاقات بين بلده من جهة وإيران والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وجاء ذلك في إجابة عن سؤال وجهه أحد أتباعه "حول تصريحات بعض السياسيين بعدم إمكان تشكيل الحكومة العراقية القادمة دون التدخل الإيراني والأمريكي".

وأجاب الصدر بالقول "إيران دولة جارة تخاف على مصالحها.. نأمل منها عدم التدخل بالشأن العراقي"، متابعا "كما نرفض أن يتدخل أحد بشؤونها" لإيران.

أما بخصوص الولايات المتحدة فكان رد الصدر أشد قسوة حيث أكد أن "أمريكا هي دولة محتلة لا نسمح لها بالتدخل على الإطلاق".

المزيد عن: مقتدى الصدر العراق أخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تركيا - أساسي
1
x
20:45
0
إيران - أساسي
إيطاليا - أساسي
1
x
20:45
0
السعودية - أساسي
البرتغال - أساسي
2
x
20:45
0
تونس - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
إيرلندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/28/2018 11:50:02 PM