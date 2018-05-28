المالكي: التحالف على بعد 20 كيلومترا من قطع "شريان الحوثيين"





أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، الاثنين، انهيار دفاعات ميليشيات الحوثي الإيرانية في الحديدة، مؤكدا قرب دخول قوات المقاومة إلى المدينة الاستراتيجية التي تضم ميناء رئيسيا تتم عبره عمليات تهريب أسلحة من إيران إلى الحوثيين.





وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن طيار تركي المالكي في مؤتمر صحفي في الرياض، "لم يتبق إلى الحديدة الا ما يقرب من 20 كلم ولا تزال العلميات مستمرة" ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على المدينة الساحلية منذ 2014.





وأضاف "سقطت الدفاعات مصحوبة بحالة انهيار وهروب قادة ميدانيين".





وقال المالكي، إن قوات التحالف "تريد قطع الشريان الذي يستفيد منه الحوثيون"، مشيرا إلى ميناء الحديدة الذي تستخدمه الميليشيات المتمردة في جلب وتخزين الأسلحة والصواريخ المهربة من إيران.



