عاجل.. الأهلي يتحرك للتعاقد مع مدرب باير ليفركوزن السابق

دخل الألماني كريستوف دوم، المدير الفني السابق لمنتخب رومانيا، دائرة اهتمامات النادي الأهلي للتعاقد معه لقيادة الفريق خلفاً للمدرب حسام البدري المستقيل من منصبه.

وفتح مسؤولو لجنة الكرة خطوط من الاتصالات والمفاوضات من أجل معرفة الطلبات المالية للمدرب كريستوف دوم.

وتولى كريستوف دوم مهمة قيادة عدة أندية ألمانية مثل شتوتجارت وكولن وباير ليفركوزن وانتراخت فرانكفورت بجانب كلوب بروج البلجيكي وبورصا سبور وفناربخشة في تركيا وأوستريا فيينا النمساوي.