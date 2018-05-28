أول امرأة تشغل منصب رئاسة باراجواي





ستصبح أليسيا بوتشيتا، القاضية السابقة (68 عاما)، رئيسا للباراجواي لبضعة أشهر، لتكون أول امرأة تتبوأ هذا المنصب في بلد بأمريكا اللاتينية.





وبوتشيتا، التي تشغل حاليا منصب نائبة رئيس الباراجواي، ستتولى الرئاسة موقتا بعد قرار رئيس الجمهورية هوراسيو كارتيس الاستقالة من منصبه قبل نهاية ولايته، علما بأن ماريو عبدو بينيتيز الذي انتخب في 22 أبريل الماضي، سيتسلم مهام منصبه في 15 أغسطس المقبل.





أعلن كارتيس عن استقالته قبل انتهاء ولايته، كي يتسنى له دخول مجلس الشيوخ الذي انتخب عضوا فيه خلال الانتخابات التشريعية التي جرت بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وقد أصبحت استقالته من رئاسة الجمهورية رسمية الاثنين على أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء المقبل عقب مصادقة البرلمان عليها.





وسيصادق البرلمان على تعيين بوتشيتا مكانه، والتي كانت تتولى منصب رئيسة المحكمة العليا قبل أن تصبح في 9 مايو الجاري، نائبا للرئيس.





وفي الباراجواي هناك ثمانية نساء في مجلس الشيوخ من أصل 45 سيناتورا، و11 امرأة في منصب نائب من أصل 80 في مجلس النواب.



