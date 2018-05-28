عبدالله الربيعة يكشف حجم المساعدات للفلسطينيين منذ عام 2000





كشف المستشار بالديوان الملكي السعودي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن السعودية قدمت 6 مليارات دولار لفلسطين منذ عام 2000.





وأضاف الربيعة وفقاً للتلفزيون السعودي أن "الرياض بدأت في تقديم المساعدات لدول العالم منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود".





وأوضح المستشار بالديوان الملكي أن الشعب الفلسطيني حظي بنصيب وافر من هذا الدعم على مر التاريخ تأكيداً للروابط العريقة التي تربط بين شعبي المملكة وفلسطين، وبلغ مجمل ما قدمته الرياض من مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية بين2000 و2018، وما قدمته اللجنة الوطنية لإغاثة الشعب الفلسطيني، أكثر من6.051.227 مليارات أمريكية.





وقال الربيعة: "تنوعت المجالات الإغاثية والإنسانية التي أسهمت فيها المملكة لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، ما بين المساعدات التنموية بلغ مقدارها 4 مليارات دولار أمريكي، ومساعدات إنسانية بما مقداره ملياري دولار أمريكي".





وأفاد بأن هناك المشروع السكني في مدينة رفح في مرحلته الأولى بإنشاء مدينة سكنية متكاملة تحتوي على 752 وحدة سكنية لإقامة 4.564 شخصاً، و تشييد 4 مدارس، ومركز صحي، ومركز ثقافي، ومجمع تجاري، ومسجد، وشق طرقات، وإنارة شوارع، ومرافق مياه بتكلفة تقدر 107 ملايين دولار أمريكي.



