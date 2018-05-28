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السودان: مشاركتنا في اليمن واجب والتزام أخلاقي‎

الإثنين 28/مايو/2018 - 11:39 م
السودان: مشاركتنا في اليمن واجب والتزام أخلاقي‎
أرشيفية
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وكالات
 

أكد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، موقف السودان الثابت تجاه التحالف العربي، قائلاً إن مشاركة القوات المسلحة السودانية في اليمن "واجب والتزام أخلاقي".

وجاء التصريح على هامش لقاء الوزير بن عوف، الإثنين في مكتبه، بالسفير السعودي  لدى الخرطوم، علي بن حسن جعفر، في إطار متابعة تنفيذ مخرجات زيارة مساعد وزير الدفاع السعودي الفريق طيار ركن على بن عبد الله العايش إلى الخرطوم الأربعاء الماضي، والتي التقى خلالها بالرئيس السوداني ووزير دفاعه، وبحث خلالها مجالات التعاون بين البلدين، وفق ما أوردت وكالة السودان للأنباء، سونا.

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