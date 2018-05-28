مصر X يوم.. أحمد كريمة: المنتحر مسلم.. ونوال السعداوي تكشف سبب شعورها بالعار

ملفات عدة أهتمت بها برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، يأتى أبرزها كشف الإعلامي أحمد موسى عن كارثة تهدد تركيا، وأسرار أزاح الستار عنها الإعلامي أسامة كمال، بالإضافة إلى حكم من يموت منتحرًا.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز ما جاء في برامج التوك شو خلال الساعات الماضية.

كارثة تهدد تركيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاقتصاد التركي يشهد خطرًا كبيرا سواء في قطاع الاستثمارات أو السياحة، مؤكدًا أن تركيا أصبحت دولة غير أمنة للسياحة بعد مقتل سائحين في أحد شوارع إسطنبول على يد بلطجية.

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن بعض رجال الأعمال العرب قاموا بسحب استثماراتهم من تركيا، متابعا: "الليرة التركية تتعرض للانهيار.. وأردوغان قام بعمل تنمية وهمية بعد اقتراضه 450 مليار دولار على مدى السنوات الماضية".

وأشار الاقتصاد التركي على حافة الانهيار، منوها أن أنقرة لا بد أن تسدد 140 مليار دولار خلال ديسمبر المقبل وليس لديها تلك الأموال.

أسامة كمال يكشف حوار أجراه مع "مرسي" يريد نسيانه: "كنت بشد في شعري منه"

وقال الإعلامي أسامة كمال، إنه يتمنى محو حواره مع الرئيس المعزول محمد مرسي، موضحًا: "مش علشان محمد مرسي وحش، ولكن علشان الحوار كان بلا جدوى، وكان ساعة ونصف من الولا حاجة".

وأضاف "كمال"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، أن محمد مرسي كان يضع كلمات غير ملائمة بجانب بعضها وتخرج جملًا بلا جدوى.

وتابع: "كنت بشد في شعري منه خلال الحلقة، وفي نهاية الحوار قولتله ممكن تنزلني من على المُرجيحة".

أحمد كريمة: المنتحر مسلم

وقال الشيخ أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إنه من المقرر عند مذهب أهل السنة والجماعة أن المنتحر مسلم عاصي فاسق وليس بكافر.

وتابع كريمة، في تصريحات له، مساء الإثنين، أن المنتحر يُغسل ويُصلى عليه ويدفن بمدافن المسلمين.

وأوضح أستاذ الفقة، أن الانتحار كبيرة من الكبائر، مشيرًا إلى أن أمر المنتحر مفوض إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه.

نوال السعداوي تكشف سبب شعورها بالعار

وقالت نوال السعداوي الناشطة النسائية، إن أبرز انجازاتها هو طباعة كتبها وتوزيعها في كل أنحاء العالم، وانتشار أفكارها بين شعوب مختلفة سواء عربية أو غير عربية، متابعة أنها متمردة منذ الطفولة ومتوارثة الأمر من جدتها لابيها.

وأضافت في تقرير خاص لفضائية "العربية"، اليوم الاثنين، أن لحظة القبض عليها وترحيلها إلى السجن في عهد الرئيس الراحل أنور السادات كانت أقسى لحظات حياتها، مشيرة إلى أن خوفها من السجن انتهى عندما أصبحت داخله، لافتة إلى أن القوة تأتي من الداخل وبعد ذلك الخارج.

كما أوضحت أنها شعرت بالعار في لحظات كثيرة منها عدم قدرتها على تحقيق الطلاق لفترة من الزمن والاستمرار في زواجها مع رجل لا تريده وكذلك في اللحظات التي عجزت فيها عن استرداد كرامتها.