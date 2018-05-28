ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نيجريا تتعادل مع الكونغو تحضيراً لكأس العالم

الإثنين 28/مايو/2018 - 11:28 م
نيجريا تتعادل مع الكونغو تحضيراً لكأس العالم
طباعة
وكالات
 
حسم التعادل الإيجابي (1 /1) نتيجة مباراة المنتخب النيجيري مع ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الإثنين، على ملعب أدوكيي أميسيماكا في مدينة بورت هوركت بنيجيريا.

وجاءت المباراة ضمن استعدادات منتخب نيجيريا لمونديال روسيا الشهر المقبل.

وتقدم المنتخب النيجيري بهدف عن طريق وليم تورست في الدقيقة 15، وأدرك بن مالانجو التعادل لمنتخب الكونغو قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة من ضربة جزاء.

ويلعب المنتخب النيجيري في المجموعة الرابعة لمونديال روسيا بجانب الأرجنتين وكرواتيا وأيسلندا.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما توقعات لمستوى منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تركيا - أساسي
1
x
20:45
0
إيران - أساسي
إيطاليا - أساسي
1
x
20:45
0
السعودية - أساسي
البرتغال - أساسي
2
x
20:45
0
تونس - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
إيرلندا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/28/2018 11:50:00 PM