نيجريا تتعادل مع الكونغو تحضيراً لكأس العالم

حسم التعادل الإيجابي (1 /1) نتيجة مباراة المنتخب النيجيري مع ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الإثنين، على ملعب أدوكيي أميسيماكا في مدينة بورت هوركت بنيجيريا.





وجاءت المباراة ضمن استعدادات منتخب نيجيريا لمونديال روسيا الشهر المقبل.





وتقدم المنتخب النيجيري بهدف عن طريق وليم تورست في الدقيقة 15، وأدرك بن مالانجو التعادل لمنتخب الكونغو قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة من ضربة جزاء.





ويلعب المنتخب النيجيري في المجموعة الرابعة لمونديال روسيا بجانب الأرجنتين وكرواتيا وأيسلندا.



