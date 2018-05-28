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أبرز وأهم أخبار اليوم الأربعاء 28/5/2018 في محافظة القليوبية

الإثنين 28/مايو/2018 - 11:25 م
أبرز وأهم أخبار اليوم الأربعاء 28/5/2018 في محافظة القليوبية
أبرز وأهم أخبار محافظة القليوبية
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محمد نبيل
 
شهدت محافظة القليوبية اليوم الإثنين، مجموعة من الأحداث الهامة أبرزها حيث قضت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمه وعضوية المستشارين احمد عبد الرحمن همام وخالد عبد السلام بمعاقبة عاطل بالسجن 25 عاما اشغال شاقه لقيامه بالاتجار فى المخدرات بمنطقة شبين القناطر.

وشهدت مدينة بنها اليوم هبوط ارضي مفاجئ بشارع كلية التجارة ببنها،وانتقلت الأجهزة الأمنية وشركة المياه لإصلاح العطل.

وقرر الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعه بنها تخصيص خمس منح مجانيه في مختلف التخصصات من الجامعه لطلاب الدراسات العليا في الصومال

كما شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بالتعاون مع شرطة المرافق،ومجلس مدينة الخانكة،اليوم حملة على المصانع الغير مرخصة،وأسفرت عن ضبط مصنع حديد تسليح، صادر له قرار غلق من وزارة التجارة والصناعة،لعدم مطابقتة للاشتراطات الفنية لظروف التشغيل والانتاج،وعدم صلاحية المنتج النهائي لهذا المصنع والذي يمثل خطرا بالغا وتم تشميع المصنع بالشمع الأحمر.
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