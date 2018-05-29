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"شباب الصحفيين" تشيد بتصفية "الداخلية" لأخطر العناصر الإخوانية

الثلاثاء 29/مايو/2018 - 01:28 ص
شباب الصحفيين تشيد بتصفية الداخلية لأخطر العناصر الإخوانية
هيثم طوالة
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أشادت جبهة شباب الصحفيين بالدور البطولي واليقظة الأمنية لأبطال وزارة الداخلية من قطاع الأمن الوطني، عقب قيامهم بتصفية أخطر العناصر الإجرامية الإخوانية، والهارب من محبسه في مستشفى الإسماعيلية بتاريخ 26 مايو الجارى، والذى يعد أخطر عناصر الحراك المسلح للجماعة الإرهابية. 

قال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان اليوم، إنه في إطار ملاحقة عناصر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربين وتتبع حركتهم، فقد توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطنى تفيد باعتزام مجموعة من هذه العناصر ترتيب لقاء بمنطقة الظهير الصحراوى بطريق الواحات دائرة قسم شرطة ثالث مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، موضحا أنه تم التعامل مع هذه المعلومات عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وتعيين نقاط الملاحظة بالطريق المعنى.

وأسفرت عمليات تمشيط الطريق عن رصد تواجد بعض الأشخاص، وحال اقتراب القوات الأمنية منهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاهها مما دفع القوات للتعامل مع مصدر النيران، وقد أسفرت عمليات تتبعهم عن العثور على جثة أحدهم، الذي تبين أنه هارب من محبسه بمستشفى الإسماعيلية العام بتاريخ 26 مايو الجارى، ويدعى إبراهيم محمد عبدالحميد متولى (28 سنة - حاصل على ثانوية أزهرية)، ويعد أحد عناصر الحراك المسلح لجماعة (الإخوان)، وتم ضبطه خلال عام 2014 للمشاركة في أعمال عنف ومحكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى جنايات عسكرية الإسماعيلية "عمليات نوعية"في القضية 50/2016 /250.

كما عثرت قوات الأمن على بندقية آلية ذات دبشك ينطوى وعدد من الطلقات والفوارغ من ذات العيار، ودراجة بخارية سوداء اللون بدون لوحات معدنية، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.
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