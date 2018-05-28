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رسميا.. ليفربول يتعاقد مع فابينهو 5 مواسم

الإثنين 28/مايو/2018 - 10:14 م
رسميا.. ليفربول يتعاقد مع فابينهو 5 مواسم
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الفجر الرياضي
 

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، التعاقد الرسمي مع البرازيلي فابينهو لاعب وسط فريق موناكو الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية


وأكد الموقع على أن إدارة النادي نجحت في الحصول على توقيع فابينهو مساء اليوم لمدة 5 مواسم اي حتي عام 2023 القادم.


ومن المنتظر أن ينضم اللاعب للفريق بشكل رسمي يوم 1 يوليو القادم، بعد الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية مع النادي بشكل رسمي في الأيام القادمة.


وكان ليفربول قد وافق على دفع 43.7 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع فابينهو لتعزيز خط وسط الفريق.

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