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ميناء دمياط يصدر 20 ألف طن من الملح

الإثنين 28/مايو/2018 - 10:17 م
ميناء دمياط يصدر 20 ألف طن من الملح
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الفجر الاقتصادى
 
أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة .

وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول . 

كما غادر الميناء في الحادية عشر مساء أمس القطار رقم 2481 وفى الثالثة و النصف صباح اليوم القطار رقم 2435 و في السادسة و النصف صباح اليوم القطار رقم 2442 بحمولة إجماليه 3953 طن قمح .

في حين غادر عدد 218 سيارة نقل محملة بـ 11931 طن قمح .

و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 142731 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 10767 طنا .

و في سياق آخر استقبل الميناء في الواحدة صباح اليوم قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر .

وشملت حركة الصادر من الميناء 150 طن مولاس و 2074 طن رمل و 20050 طن ملح و 2678 طن حجر كوارتز .
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