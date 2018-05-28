ميناء دمياط يصدر 20 ألف طن من الملح

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و 7 سفن بضائع عامة .





وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة ، بالإضافة إلى 11 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .





كما غادر الميناء في الحادية عشر مساء أمس القطار رقم 2481 وفى الثالثة و النصف صباح اليوم القطار رقم 2435 و في السادسة و النصف صباح اليوم القطار رقم 2442 بحمولة إجماليه 3953 طن قمح .





في حين غادر عدد 218 سيارة نقل محملة بـ 11931 طن قمح .





و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 142731 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 10767 طنا .





و في سياق آخر استقبل الميناء في الواحدة صباح اليوم قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر .





وشملت حركة الصادر من الميناء 150 طن مولاس و 2074 طن رمل و 20050 طن ملح و 2678 طن حجر كوارتز .