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شاهد.. مسلسل "اختفاء" الحلقة 12 الثانية عشر كاملة HD بجودة عالية

الإثنين 28/مايو/2018 - 10:18 م
شاهد.. مسلسل اختفاء الحلقة 12 الثانية عشر كاملة HD بجودة عالية
اختفاء
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الفجر الفني
 

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "اختفاء" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

 

"اختفاء" بطولة نيللي كريم، محمد ممدوح، بسمة، هشام سليم، وتدور الأحداث حول دكتورة جامعية في روسيا، وتعيش مع زوجها هناك، لكن فجأة وبدون مقدمات يختفي زوجها، لتبدأ رحلة البحث عنه، ويصل بها الأمر للعودة إلى مصر في إطار رحلة بحثها، لكن هذه الرحلة تفاجئها بالكثير من الأمور التي لم تكن على علم بها.


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