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برلماني عن طريق الموت بزفتى: "تعبت من كثرة المناهدة مع المسؤولين"

الإثنين 28/مايو/2018 - 10:17 م
برلماني عن طريق الموت بزفتى: تعبت من كثرة المناهدة مع المسؤولين
النائب سلامة الجوهري
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جهاد جمال
 
قال النائب سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بالكثير من المذكرات وطلبات الإحاطة وبيانات عاجلة في الجلسات العامة، مطالبًا بإصلاح طريق "زفتى سنباط العزيزة"، المعروف باسم طريق الموت دون استجابة.
 
وتابع الجوهري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "ltc"، مساء الإثنين، أن وزير النقل أخبره بأن إصلاح الطريق سيتكلف حوالي 30 مليون جنيه، مستكملًا: الوزير أخبرني بأن الهيئة ستقوم بإصلاحه حال توفيره المبلغ المذكور.

وأشار النائب، إلى أن الطريق اليوم شهد حالتين وفاة بعد أن سقطوا في النيل أثناء توجههم لشراء وجبة الإفطار، مضيفًا: "أنا تعبت من كترة المناهدة مع المسؤلين وكلنا سنحاسب أمام الله بسب الإهمال". 
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