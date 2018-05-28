400 ألف توقيع لمطالبة "الفيفا" بمعاقبة راموس

وقّع أكثر من 400 ألف شخص على دعوة للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" لمعاقبة اللاعب الإسبانى سيرخيو راموس بتهمة "الإضرار المتعمد" لنجم ليفربول محمد صلاح خلال نهائى دورى الأبطال الأوروبى.





ويأتى ذلك بعد توقيع مئات الآلاف من مشجعى ليفربول وصلاح، على طلب أخر للاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" بمعاقبة راموس، وفقاً لشبكة "سكاى نيوز".





وخرج صلاح مصاباً فى كتفه وسط ذهول مشجعي الريدز، وتسبّبت تلك اللعبة فى إثارة غضب عارم لمشجعى الكرة الأوروبية والمصرية، حيث لجأ العديد منهم إلى مواقع التواصل الاجتماعى لاستنكار بلطجة راموس ضد نجم ليفربول الإجليزى محمد صلاح خلال المباراة التى انتهت بفوز ريال مدريد 3-1.