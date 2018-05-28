ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

400 ألف توقيع لمطالبة "الفيفا" بمعاقبة راموس

الإثنين 28/مايو/2018 - 10:12 م
400 ألف توقيع لمطالبة الفيفا بمعاقبة راموس
راموس خلال إسقاطه صلاح فى نهائى أبطال أوروبا
طباعة
خاطر عبادة
 

وقّع أكثر من 400 ألف شخص على دعوة للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" لمعاقبة اللاعب الإسبانى سيرخيو راموس بتهمة "الإضرار المتعمد" لنجم ليفربول محمد صلاح خلال نهائى دورى الأبطال الأوروبى.


ويأتى ذلك بعد توقيع مئات الآلاف من مشجعى ليفربول وصلاح، على طلب أخر للاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا" بمعاقبة راموس، وفقاً لشبكة "سكاى نيوز".


وخرج صلاح مصاباً فى كتفه وسط ذهول مشجعي الريدز، وتسبّبت تلك اللعبة فى إثارة غضب عارم لمشجعى الكرة الأوروبية والمصرية، حيث لجأ العديد منهم إلى مواقع التواصل الاجتماعى لاستنكار بلطجة راموس ضد نجم ليفربول الإجليزى محمد صلاح خلال المباراة التى انتهت بفوز ريال مدريد 3-1.

 

المزيد عن: عالم صلاح راموس الفيفا اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تركيا - أساسي
1
x
20:45
0
إيران - أساسي
إيطاليا - أساسي
1
x
20:45
0
السعودية - أساسي
البرتغال - أساسي
2
x
20:45
0
تونس - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
إيرلندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/28/2018 10:20:01 PM