ميناء الإسكندرية يستقبل مليون و300 طن من القمح

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية بأن الميناء يشهد اليوم الاثنين نشاطًا في حركة السفن والشاحنات واستقبال السلع الاستراتيجية، حيث يجري تفريغ السفينة "يوسور" المحملة بــ 7 آلاف رأس ماشية قادمة من البرازيل، والسفينتين "اراز ريفر"، و"لينكران" المحملتين بـ 12 ألف طن زيت عباد الشمس قادمتين من روسيا، والسفينة "جريج روتردام" المحملة بـ 34 ألف طن قمح قادمة من بولندا، كما يجري تفريغ ثلاث سفن فحم هي "دارلي كي"، و"سيدر لاك"، و"كين سي" المحملين بــ 124 ألف طن قادمين من أمريكا وتركيا، ويجري تفريغ ثلاث عبارات هي "جراند جابون"، و"جراند ميديتيرانو"، و"جولي ديامينتي"، المحملين بــ 1314 سيارة ملاكي ماركات مختلفة قادمة من إيطاليا والبحر الأحمر.





وأضاف الغندور، أن إجمالي السفن المتواجدة بالميناء 121 سفينة وغادرت الميناء 12 سفينة، ووصلت 13 سفينة وتراكي على الأرصفة 34 سفينة، كما سجل النظام الإلكتروني على البوابات دخول وخروج 11 ألف شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال ال 24 ساعة الماضية، وخروج 30 شاحنة قمح محملة بــ 9000 طن، ووصل مخزون الغلال بالميناء إلى مليون وثلامائة وسبعة وأربعين طنا منهم 410 آلاف طن قمح.





ومن ناحية أخرى وجه اللواء بحري مدحت عطية رئيس هيئة الميناء بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج هذه الشحنات من وإلى الميناء بيسر وأمان والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.