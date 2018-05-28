ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رسميا.. بوروسيا دورتموند يتعاقد مع فولف 5 مواسم

الإثنين 28/مايو/2018 - 10:07 م
رسميا.. بوروسيا دورتموند يتعاقد مع فولف 5 مواسم
طباعة
الفجر الرياضي
 

 أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، تعاقده مع ماريوس فولف، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت لمدة 5 مواسم حتي عام 2023.


وأكد الموقع الرسمي لنادي بوروسيا دورتموند أن فولف هو ثاني صفقات دورتموند هذا الصيف، بعد الحارس السويسري مارفين هيتز.


وأعرب فولف في تصريحاته لموقع النادي الرسمي عن سعادته قائلاً: سعيد للغاية بالانضمام إلي فريق بوروسيا دورتموند أتمني الفوز مع الفريق بالألقاب، هدفي أن أنجح مع دورتموند في السنوات المقبلة.


الجدير بالذكر أن فولف سجل 6 اهداف مع فرانكفورت في الموسم الماضي وصنع 11 آخرين لزملائه.


طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما توقعات لمستوى منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تركيا - أساسي
1
x
20:45
0
إيران - أساسي
إيطاليا - أساسي
1
x
20:45
0
السعودية - أساسي
البرتغال - أساسي
2
x
20:45
0
تونس - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
إيرلندا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/28/2018 10:20:01 PM