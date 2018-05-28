رسميا.. بوروسيا دورتموند يتعاقد مع فولف 5 مواسم

أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني، تعاقده مع ماريوس فولف، لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت لمدة 5 مواسم حتي عام 2023.





وأكد الموقع الرسمي لنادي بوروسيا دورتموند أن فولف هو ثاني صفقات دورتموند هذا الصيف، بعد الحارس السويسري مارفين هيتز.





وأعرب فولف في تصريحاته لموقع النادي الرسمي عن سعادته قائلاً: سعيد للغاية بالانضمام إلي فريق بوروسيا دورتموند أتمني الفوز مع الفريق بالألقاب، هدفي أن أنجح مع دورتموند في السنوات المقبلة.





الجدير بالذكر أن فولف سجل 6 اهداف مع فرانكفورت في الموسم الماضي وصنع 11 آخرين لزملائه.