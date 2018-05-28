وائل الإبراشي عن تدافع الطلبة لحجز أماكن في "السناتر": "المدارس ماتت" (فيديو)

علق الإعلامي وائل الإبراشي على مشهد تدافع الطلبة في مدينة المحلة بحجز أماكن في الدروس الخصوصية، قائلًا: "ده معناه إن المدارس ماتت، ويجب تشييعها إلى مثواها الأخير، الناس وهي بتحجز للدرس ممكن تموت".





وأضاف أحمد، طالب بالثانوية العامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن هذا التدافع كان من أجل الحجز في درس للغة الإنجليزية بأحد السناتر، معقبًا: "الدرس ده 150 جنيه، وبحجز استمارة في الأول بـ20 جنيه".



