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اتفاق بين روسيا وإسرائيل على إبعاد إيران عن الحدود الإسرائيلية مع سوريا

الإثنين 28/مايو/2018 - 10:02 م
اتفاق بين روسيا وإسرائيل على إبعاد إيران عن الحدود الإسرائيلية مع سوريا
بوتين ونتنياهو- أرشيفية
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خاطر عبادة
 

توصلّت روسيا وإسرائيل إلى تفاهم مشترك حول ضرورة إبعاد إيران عن الحدود الشمالية لإسرائيل مع سوريا، حسبما ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، اليوم.

 

ووفقا للتقرير، أنّه بعد مرور أكثر من شهر على الدبلوماسية بين موسكو وتل أبيب، اتفق الجانبان على السماح للجيش السورى فقط بإعادة السيطرة على جنوب سوريا حتى الحدود مع إسرائيل، بينما لن يتم السماح لإيران وتنظيم "حزب الله" بالمشاركة في عملية السيطرة على الأراضى.


ويتفق التقرير العبرى مع تصريحات وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، صباح اليوم بأّن الجيش السورى وحده فقط من يتوجب السماح له بالتواجد قرب الحدود مع إسرائيل.


وفى نفس السياق، سيسافر وزير دفاع الاحتلال أفيجدور ليبرمان إلى موسكو، للقاء نظيره الروسى سيرجى شويجو، الخميس المقبل.

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