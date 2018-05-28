رئيس لجنه الفتوى يوضح الفرق بين النميمة والغيبة (فيديو)
الإثنين 28/مايو/2018 - 10:01 م
جهاد جمال
أوضح الدكتور سعيد عامر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أن الغيبة هو أن يذكر إنسان آخيه المسلم بما يكره حتى لو كانت صفة فيه.
وتابع عامر، خلال حواره المذاع عبر فضائية "ltc"، مساء الإثنين، أن النميمة تختلف عن الغبية في كونها أن يذكر المسلم أخيه المسلم بما ليس فيه بل افتراءًا عليه، بهدف الإيقاع بينه وبين آخر لإفساد العلاقة والمودة.
وأضاف رئيس لجنة الفتوى، أنه من نقل لك نقل عنك ويجب على المسلمين أن لا ينساقوا وراء النمامين، متابعًا المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، موجهًا رسالة لمن لا يراعي الله في تصرفاته قائلًا: "إمسك عليك لسانك، واتقي الله في نعم الله وكن شاكرًا له".
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