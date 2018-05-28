انطلاق فاعليات الدورة الرمضانية بنادي هليوبليس على كأس سمير زاهر

افتتحت مساء اليوم، الدورة الرمضانية لنادي هليوبليس على كأس الراحل كابتن سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، في حضور عمرو السنباطي رئيس مجلس إدارة نادي هليوبليس الرياضي، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي وبعض اللاعبين والإعلاميين الرياضين.

وتضمن اليوم الأول مباراة في البطولة النسائية بين ناديي الشمس وهليوبليس، وأعقبها مهارات فنية لعدد من الأطفال الموهوبين وكذلك مباراة لفريق المقاولون العرب وهليوبليس.

وأعرب حمادة زاهر المشرف العام على الدورة عن سعادته لتقدير نادي هليوبليس لاسم والده وعودة الدورات الرمضانية بعد توقفها ٧ سنوات.