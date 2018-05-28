غدًا.. ريم البارودي تكشف عن أسرار لأول مرة في "شيخ الحارة"
الإثنين 28/مايو/2018 - 09:55 م
أمنية فوزي
تحل الفنانة ريم البارودي، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء.
وتكشف "البارودي"، في حوار جرئ، عن أسرار لأول مرة أسرار عن حياتها الشخصية، وعن الفنانة سمية الخشاب، وتؤكد: "كل علاقات أزواجها السابقين مرتبطين".
ويُذاع الموسم الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، الساعة 6:50 مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، طوال شهر رمضان الكريم.
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