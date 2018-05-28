غدًا.. ريم البارودي تكشف عن أسرار لأول مرة في "شيخ الحارة"

تحل الفنانة ريم البارودي، ضيفة على الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الثلاثاء.





وتكشف "البارودي"، في حوار جرئ، عن أسرار لأول مرة أسرار عن حياتها الشخصية، وعن الفنانة سمية الخشاب، وتؤكد: "كل علاقات أزواجها السابقين مرتبطين".



