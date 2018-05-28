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شاهد.. مسلسل "بالحجم العائلي" الحلقة 12 الثانية عشر كاملة HD بجودة عالية

الإثنين 28/مايو/2018 - 09:46 م
شاهد.. مسلسل بالحجم العائلي الحلقة 12 الثانية عشر كاملة HD بجودة عالية
بالحجم العائلي
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الفجر الفني
 

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "بالحجم العائلي" الحلقة الجديدة مباشر يوتيوب HD.

 

"بالحجم العائلي" بطولة يحيى الفخراني، ميرفت أمين، يسرا اللوزي، أحمد مجدي، وتدور الأحداث حول السفير السابق (نادر)، الذي ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعم في فندق بإحدى القرى السياحية ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه، لكن يبدو أن زوجته لها رأي أخر.

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