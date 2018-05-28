رئيس "فيفا" يحضر لقاء إيطاليا والسعودية الودي

حضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، المباراة الودية بين منتخبي إيطاليا والمملكة العربية السعودية، في مدينة سان غالين الأسترالية.









ويعد منتخب المملكة العربية السعودية أحد المنتخبات المنافسة للمنتخب الروسي في دور المجموعات لكأس العالم، بجانب منتخبي مصر وأوروغواي.









وتقام نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، للمرة الأولى في تاريخها، في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.





ويستضيف مباريات البطولة 12 ملعباً منتشرا في 11 مدينة روسية، هي سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، مدينة روستوف نا دونو، بالإضافة للعاصمة موسكو