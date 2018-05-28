ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس "فيفا" يحضر لقاء إيطاليا والسعودية الودي

الإثنين 28/مايو/2018 - 09:44 م
رئيس فيفا يحضر لقاء إيطاليا والسعودية الودي
طباعة
وكالات
 

حضر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، المباراة الودية بين منتخبي إيطاليا والمملكة العربية السعودية، في مدينة سان غالين الأسترالية.



ويعد منتخب المملكة العربية السعودية أحد المنتخبات المنافسة للمنتخب الروسي في دور المجموعات لكأس العالم، بجانب منتخبي مصر وأوروغواي.



وتقام نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، للمرة الأولى في تاريخها، في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.


ويستضيف مباريات البطولة 12 ملعباً منتشرا في 11 مدينة روسية، هي سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، مدينة روستوف نا دونو، بالإضافة للعاصمة موسكو

المزيد عن: مباراة السعودية وإيطاليا فيفا رئيس فيفا جياني إنفانتينو السعودية إيطاليا إنفانتينو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما توقعات لمستوى منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تركيا - أساسي
1
x
20:45
0
إيران - أساسي
إيطاليا - أساسي
1
x
20:45
0
السعودية - أساسي
البرتغال - أساسي
2
x
20:45
0
تونس - أساسي
فرنسا - أساسي
0
x
21:00
0
إيرلندا - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/28/2018 10:20:09 PM