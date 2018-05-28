الزينة والمزيكا والبلالين.. ليالي رمضان في الحسين (صور)













البلالين والزينة والتمر هندي، أبرز ما قد تراه عيناك في ساحة مسجد الإمام الحسين في رمضان، وسط الألوان وأجواء من البهجة والفرح.





تفترش كل أسرة جزءًا من ساحة المسجد، وينطلق الأطفال بالألعاب النارية والبلالين، ويستقل الوالدان الأرض في استلقاء ينتظرون آذان المغرب.





وبعد الفطور، تنطلق مئات الأسر في رحاب الحسين، وتمتلئ جنبات الشوارع بالتواشيح والأذكار وحلقات الذكر وخطبة الإمام، إلى أن تصل لشارع المعز وتجد الصخب والمزيكا ومسرح للعرائش وآخرًا لفرق الفنون الشعبية.





وترصد "الفجـر" مظاهر احتفال وفرحة المواطنين بمنطقة الحسين في شهر رمضان.