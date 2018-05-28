رمضان: قطايف مغذية ومحشية توعية (الفول في السحور)

بحب الفول لكن بيعملي انتفاخات وبيزود القولون العصبي ازاي نقلل المشاكل دي ممكن نضرب الفول في الخلاط ونضيف اليه شوية نعناع وطماطم وزيت زيتون ولو عايز الفول يقلل الكولسيترول كمان حط شوية زيت حار فيه ـوميجا 3 مضاد للأكسده وبيقلل الكوليسترول وبيزيد التركيز.





كل يوم عزومة وبعد الإفطار حلويات شرقية مفيش مانع ناكل حلويات شرقية لكن كميات قليلة ومش كل يوم لأن الإكثار منها هيعلي الكوليسترول وهتعمل دهون على الكبد ممكن ناكلها مرتان أسبوعيا وقطعة واحدة كل مرة ونستبدلها في الأيام الثانية بالفاكهة مثل المشمش والخوخ والتفاح والموز منها هتقلل سكريات ودهون وتعوض معادن وفيتامينات وممكن تعمل سلاطة فواكه منهم كلهم.



