أسامة كمال عن طارق نور: "كل البشرية اتعلمت منه"

أشاد الإعلامي أسامة كمال، بـ طارق نور، رئيس قناة القاهرة والناس، قائلًا: "أضاف للمنطقة العربية معنى كلمة الإعلام والبرامج".





وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنبن،: "كل البشرية اتعلمت منه؛ سواء عملت معه، أو شاهدته، أو قامت بتقليد خطواته، فخور إنه صديقي، وإني كنت بعمل معه".



