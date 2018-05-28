أسامة كمال عن طارق نور: "كل البشرية اتعلمت منه"
الإثنين 28/مايو/2018 - 09:44 م
أمنية فوزي
أشاد الإعلامي أسامة كمال، بـ طارق نور، رئيس قناة القاهرة والناس، قائلًا: "أضاف للمنطقة العربية معنى كلمة الإعلام والبرامج".
وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنبن،: "كل البشرية اتعلمت منه؛ سواء عملت معه، أو شاهدته، أو قامت بتقليد خطواته، فخور إنه صديقي، وإني كنت بعمل معه".
ويُذاع الموسم الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، الساعة 6:50 مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، طوال شهر رمضان الكريم.
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