قبل الانتخابات الرئاسية.. أردوغان تحاصره الأزمات (فيديو)



ثلاث ساحات يصارع فيها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع اقتراب الإنتخابات التركية، والمقرر عقدها في 24 يونيو القادم، والتي من المتوقع أن تقود إلى تعديلات دستورية لبعد تركيا عن نظام الديمقراطية البرلمانية، التي رسخها مؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك قبل نحو قرن، ويخطط الرئيس التركي إلى إمتلاك صلاحيات تنفيذية واسعة وأن يكون هو الوحيد ذو سلطة على تصديق القوانين وإنتقاء مجلس الوزراء وحل البرلمان، ويواجه أردوغان عدة مرشحين أساسين وهم: صلاح الدين ديمرتاش، ميرال اكشينار، مرحم اينجه، الذين تعهدوا بإلغاء نظام الحكم الرئاسي وصياغة دستور جديد يعتمد على النظام البرلماني.



ومن جهتها رأت صحيفة "التايمز البريطانية"، أن تصويت الشباب التركي سيكون حاسمًا في هذه الانتخابات لاسيما وأن نسبة البطالة تفوق الـ20%، وحال إعلان الطيب برنامجه الانتخابي دعا الأتراك لمواجهة حالة التذبذب في أسعار العملات الأجنية مطالبهم بتحويل العملات الأجنبية لليرة التركية لانقاذ الاقتصاد.









عدد من الأزمات تحاصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل إجراء عملية الإنتخابات الرئاسية، منها انهيار الليرة وتعالي الأصوات المعارضة له، بالإضافة إلى مخاوف من فرض عقوبات أمريكية.