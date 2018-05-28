شيكابالا.. "أباتشي" الزمالك الذي اكتشف مقلب رامز جلال بسهولة وتغزل فيه نجوم العالم

جاء محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك، والمعار لصفوف الرائد السعودي، ليتصدر هاشتاج موقع التغريدات التدوينات "تويتر" عقب ظهوره في برنامج "رامز تحت الصفر".

واكتشف شيكابالا مقلب رامز جلال مبكرًا ورفض إكمال البرنامج ثم اعتدى على أفراد العمل.

وفي هذا الصدد، نود أن نستعرض مع متابعينا الكرام، أبرز ما قاله نجوم الساحرة المستديرة عن الأباتشي الزملكاوي، على النحو التالي:

ديجو مارادونا: "شيكابالا يتميز بإمكانيات فنية ومهارية عالية تؤهله للعب فى أكبر الفرق الأوروبية".

عصام الشوالي: "عذرا يا تشافي لقد منحتك لقب الصقر أو اليمامة الزرقاء عندما كنت أعلق علي مباريات برشلونة و لكن اليوم سأمنح اللقب الي الصقر العالمي شيكابالا".

برونو ميتسو: "شيكابالا لاعب من طينة النجوم الكبار مثل ميسي وكريستيانو رونالدو وواين روني، هو ساحر داخل الملعب وعندما يمتلك الكرة يتغير أداء فريق الوصل بالكامل للأفضل".

مانويل جوزيه: "كل فرق الدورى تمسك شيكابالا وناخد الدوري"

هنرى ميشيل: "شيكابالا حادثة كروية لم تحدث الا كل 20 سنة مرة في أفريقيا".

ميمي الشربيني : "شيكابالا يلعب كورة قدم وكأنه يغني".

أحمد حسن: "أفضل لاعب صانع العاب لعبت بجواره هو شيكابالا".

ممدوح عبــــاس: "مشفتش حد بيعشـــق الزمــالك قد شيكــابالا".

طلعت يوسف: "قفلت على مفاتيح الزمالك لكن مش لاقى حل لشيكابالا".

طارق يحيي: "شيكابالا مشفتش زيه".

كهربا: "أتمنى أن أكون مثل شيكابالا مهاريا.. كنت ألازمه في معسكرات منتخب مصر كثيرا وأحاول التعلم من مهارته".

وليد صلاح الدين: "شيكابالا بيفكرنى بميسي".

حسام حسن: "من الصعب على أى فريق في مصر تعويض امكانيات شيكابالا".