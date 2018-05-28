خطأ فادح في مسلسل "أبو عمر المصري" (صور)





ويشارك في بطولة المسلسل "أحمد عز، أمل بوشوشة، وفتحي عبدالوهاب ودينا الشربيني وثناء شافع وأحمد العوضى وصبري فواز، اخراج أحمد خالد موسى".

لا يزال رواد السوشيال ميديا يحاكمون صناع دراما رمضان ويعمدون لإظهار الأخطاء بالمسلسلات.وكان أحد أبرز هذه الأخطاء هو تغيير عدد من الممثلين الكومبارس في احد مشاهد مسلسل "أبو عمر المصري" حيث صور المشهد على أكثر من مرة.مسلسل "أبوعمر المصري" مأخوذ عن روايتين للكاتب عزالدين شكرى فشير، وهما "مقتل فخر الدين" و"أبو عمر المصري"، وسيناريو وحوار مريم نعوم.