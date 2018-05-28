برلمان العراق يلزم مفوضية الانتخابات بإعادة الفرز يدويًا





صوت البرلمان العراقي في جلسته الاستثنائية برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب، وبحضور 168 نائبا مساء اليوم الاثنين، على قرار نيابي بشأن نتائج الانتخابات.





وتضمن التصويت على قرار نيابي يقضي بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، لثبوت التزوير بالأدلة باستثناء ما يتعلق بكوتا الأقليات في المحافظات المذكورة.





كما قرر البرلمان إلزام مفوضية الانتخابات بإجراء العد والفرز اليدوي بما يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية، وفي حال تباين نسبة الآراء بنسبة 25% يتم إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحافظات.





كذلك تم التصويت على قرار يقضي بإلزام مفوضية الانتخابات بتزويد الكيانات السياسية فوراً بالنسخة الإلكترونية والصور الضوئيه لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات التي أرسلت عبر الأقمار الصناعية والخادم الإلكتروني الرئيسي إلى المفوضية، على مستوى المرشح في كل محطة وإعادة العد والفرز اليدوي للمحطات التي تم استبدال الذاكرة المخبئية بدلا عن ذلك في محافظة كركوك.





فيما تم التصويت على إبقاء جلسة برلمان اليوم مفتوحة إلى حين الانتهاء من التحقيقات وتنفيذ القرارات من قبل مفوضية الانتخابات.





كما وأوضح نائب رئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد، بأن معالجة ما جرى في الانتخابات يتم من خلال تقديم طعون قانونية مشيرا إلى أن صلاحية عمل مجلس النواب ستبقى مستمرة لغاية يوم الأول من تموز المقبل، منوها بأن مجلس النواب شرع قانون مفوضية الانتخابات ومن صلاحيته سحب يدهم أو إقالتهم.





وكان النائب حسن توران قد طالب الادعاء العام والدائرة القانونية في مجلس النواب إلى ضرورة التعامل مع بعض العبارات الخطيرة التي تم إطلاقها من قبل أحد أعضاء مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات بشأن المعتصمين في محافظة كركوك.





وتعتبر هذه الجلسة، هي المحاولة الرابعة لعقد جلسة البرلمان بعد ثلاث محاولات فشلت لعدم تحقيق النصاب القانوني خلال الأسبوع الماضي.



