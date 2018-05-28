مشيخة الأزهر تقيم مائدة إفطار للطلاب المغتربين

أقامت مشيخة الأزهر مائدة إفطار للطلاب المغتربين بجامعة الأزهر، بجوار كلية الدعوة الإسلامية اليوم.





وتوافد مئات الطلاب المغتربين لتناول الإفطار في المكان المخصص، معبرين عن سعادتهم بالاهتمام بهم وبحكمة قرار فضيلة الإمام الأكبر الذي خفف عنهم مصاعب الغربة والبعد عن الأهل ، باحتضانهم داخل بيتهم الأول جامعة الأزهر.



