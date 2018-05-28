ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مشيخة الأزهر تقيم مائدة إفطار للطلاب المغتربين

الإثنين 28/مايو/2018 - 08:40 م
مشيخة الأزهر تقيم مائدة إفطار للطلاب المغتربين
طلاب الأزهر يتناولون الإفطار
طباعة
محمود الجلاد
 
أقامت مشيخة الأزهر مائدة إفطار للطلاب المغتربين بجامعة الأزهر، بجوار كلية الدعوة الإسلامية اليوم.

وتوافد مئات الطلاب المغتربين لتناول الإفطار في المكان المخصص، معبرين عن سعادتهم بالاهتمام بهم وبحكمة قرار فضيلة الإمام الأكبر الذي خفف عنهم مصاعب الغربة والبعد عن الأهل ، باحتضانهم داخل بيتهم الأول جامعة الأزهر.

وحرص الدكتور أشرف البدويهي نائب رئيس الجامعة، ومؤمن متولى الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، وعدد من قيادات الأزهر، على تناول الإفطار مع الطلاب، والاطمئنان على الخدمة المقدمة لهم وكذا الوجبات المعدة.
المزيد عن: مشيخة الأزهر محافظات الطلاب المغربين أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تركيا - أساسي
-
x
20:45
-
إيران - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
السعودية - أساسي
البرتغال - أساسي
-
x
20:45
-
تونس - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
إيرلندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/28/2018 8:50:01 PM