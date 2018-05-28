أسعار الذهب اليوم الإثنين 28-5-2018 في محافظة البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الاثنين، استقرارا في أسعار الذهب وسجل عيار 21 مبلغ 643 جنيهًا للجرام في تعاملات اليوم، عيار 18 مبلغ 551 جنيهًا، عيار 24 مبلغ 734 جنيهًا، الجنية الذهب مبلغ 5144 جنيهًا، سعر الأوقية 23682 جنيهًا.



