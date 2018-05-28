أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 28-5-2018 في محافظة البحيرة

شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، استقرارا في سعر الأسمنت، حيث سجل متوسط سعر الطن بشركة "أسمنت حلوان" 1143 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت بشركة صناعات مواد البناء 1125 جنيهًا للطن.



وبلغ متوسط سعر الطن بشركة السويدي للأسمنت 1143 جنيهًا، فيما سجل سعر متوسط الطن بشركة جنوب الوادي للأسمنت 1140 جنيهًا، وسجل متوسط سعر الطن بشركة بورتلاند طرة للأسمنت 1142 جنيهًا.



كما سجل متوسط سعر الطن بشركة العربية للأسمنت 1153 جنيهًا، فيما سجل متوسط السعر في شركة أسمنت أسيوط 1135 جنيهًا للطن، كما سجل متوسط سعر الطن في شركة أسيك المنيا 1128 جنيهًا.



كانت قد شهدت أسواق مواد البناء بمحافظة البحيرة، أمس الأحد، استقرارا في سعر الأسمنت، حيث سجل متوسط سعر الطن بشركة "أسمنت حلوان" 1143 جنيهًا للطن، وسجل متوسط سعر طن الأسمنت بشركة صناعات مواد البناء 1125 جنيهًا للطن.



كما بلغ متوسط سعر الطن بشركة السويدي للأسمنت 1143 جنيهًا، فيما سجل سعر متوسط الطن بشركة جنوب الوادي للأسمنت 1140 جنيهًا، وسجل متوسط سعر الطن بشركة بورتلاند طرة للأسمنت 1142 جنيهًا.



وسجل متوسط سعر الطن بشركة العربية للأسمنت 1153 جنيهًا، فيما سجل متوسط السعر في شركة أسمنت أسيوط 1135 جنيهًا للطن، كما سجل متوسط سعر الطن في شركة أسيك المنيا 1128 جنيهًا.