احتفالاً برمضان.. المسجد النبوي يوزع 35 ألف "مصحف" على الزائرين!
الإثنين 28/مايو/2018 - 08:33 م
وزعت إدارة شؤون المصاحف بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 35 ألف مصحف على زائري المسجد النبوي خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن جهود الوكالة في تقديم الخدمات الراقية للمسجد النبوي وزائريه.
كما قامت إدارة شؤون المصاحف- بحسب اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) - بجولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة لدواليب المصاحف، حيث تمت إضافة 62 مصحفاً مترجماً داخل أروقة المسجد النبوي لوضعها للزائرين القادمين من جميع البلاد الإسلامية، وكذلك إضافة 13 مصحفاً مكتوباً بطريقة برايل.