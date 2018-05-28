احتفالاً برمضان.. المسجد النبوي يوزع 35 ألف "مصحف" على الزائرين!

وزعت إدارة شؤون المصاحف بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 35 ألف مصحف على زائري المسجد النبوي خلال العشر الأولى من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن جهود الوكالة في تقديم الخدمات الراقية للمسجد النبوي وزائريه.



