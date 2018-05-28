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سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 28-5-2018 في محافظة البحيرة

الإثنين 28/مايو/2018 - 08:38 م
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 28-5-2018 في محافظة البحيرة
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري
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إسلام أمين
 
استقر سعر صرف الريال السعودي، بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، ليواصل ثباته وفقا لبيانات عدد من البنوك وبلغ 4.69 جنيه للشراء، 4.71 جنيه للبيع.

ويعتبر استقرار سعر الريال السعودي، هي الحالة التي تشهدها العملة السعودية منذ انتهاء موسم الحج، حيث كان السعر خلال الموسم يشهد بعض التغيرات الطفيفة سواء هبوطا أو ارتفاعا، ولكن بعد انتهاء موسم الحج وقلة الطلب على العملة السعودية، يشهد السعر استقرارا حتى الآن.

كان قد سجل سعر صرف الريال السعودي، بمحافظة البحيرة، أمس الأحد، ليواصل ثباته وفقا لبيانات عدد من البنوك وبلغ 4.79 جنيه للشراء، 4.71 جنيه للبيع.
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