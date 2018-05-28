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بسمة وهبة: "هطبل وأصفق للحكومة لو بتعمل حاجة كويسة"

الإثنين 28/مايو/2018 - 08:37 م
بسمة وهبة: هطبل وأصفق للحكومة لو بتعمل حاجة كويسة
بسمة وهبة
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أمنية فوزي
 
قال الإعلامي أسامة كمال، إن البعض يحارب الإعلاميين، ويتهمهم بـ"التطبيل" للحكومة، قائلًا: "ماشي حاضر هطبل للحكومة طالما بتعمل حاجة كويسة".

وردت الإعلامية بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، قائلة: "وأنا هطبل وأصفق للحكومة لو بتعمل حاجة كويسة".

ويُذاع الموسم الثاني من برنامج "شيخ الحارة"، الساعة 6:50 مساءً، على فضائية "القاهرة والناس"، طوال شهر رمضان الكريم.
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