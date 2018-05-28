بسمة وهبة: "هطبل وأصفق للحكومة لو بتعمل حاجة كويسة"

قال الإعلامي أسامة كمال، إن البعض يحارب الإعلاميين، ويتهمهم بـ"التطبيل" للحكومة، قائلًا: "ماشي حاضر هطبل للحكومة طالما بتعمل حاجة كويسة".





وردت الإعلامية بسمة وهبة، خلال تقديمها برنامج "شيخ الحارة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الإثنين، قائلة: "وأنا هطبل وأصفق للحكومة لو بتعمل حاجة كويسة".



