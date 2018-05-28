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أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 28-5-2018 في محافظة البحيرة

الإثنين 28/مايو/2018 - 08:36 م
أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 28-5-2018 في محافظة البحيرة
أسعار الفاكهة اليوم
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إسلام أمين
 
سجلت أسعار الفاكهة بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 4 جنيهات، الجوافة 10 جنيهات، الفراولة 6 جنيهات، المشمش 15 جنيهًا، الخوخ 6 جنيهات، الموز 8 جنيهات.

وسجل سعر التفاح المصري 20 جنيهًا، التفاح الأمريكي 25 جنيهًا، الكنتالوب 5 جنيهات.

كانت قد سجلت أسعار الفاكهة بمحافظة البحيرة، أمس الأحد، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 4 جنيهات، الجوافة 10 جنيهات، الفراولة 6 جنيهات، المشمش 15 جنيهًا، الخوخ 6 جنيهات، الموز 8 جنيهات.

وسجل سعر التفاح المصري 20 جنيهًا، التفاح الأمريكي 25 جنيهًا، الكنتالوب 5 جنيهات.
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