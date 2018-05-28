أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 28-5-2018 في محافظة البحيرة



سجلت أسعار الخضروات بمحافظة البحيرة، اليوم الاثنين، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 4 إلي 6 جنيهات، البطاطس 4 جنيهات، البصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 5 جنيهات، البامية 22 جنيهًا، الليمون ما بين 8 إلى 10 جنيهًا.



وبلغ سعر الخيار 6 جنيهات، الثوم 15 جنيهًا، الباذنجان 4 جنيهات، الملوخية 5 جنيهات، الكوسة 5 جنيهات، الفلفل الألوان 18 جنيهًا، الفلفل البلدي 8 جنيهات، الجزر 4 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 8 جنيهات.



كانت قد سجلت أسعار الخضروات بمحافظة البحيرة، أمس الأحد، استقرارا، حيث وصل سعر كيلو الطماطم ما بين 4 إلي 6 جنيهات، البطاطس 4 جنيهات، البصل 4 جنيهات، الفاصوليا الخضراء 5 جنيهات، البامية 15 جنيهًا، الليمون ما بين 10 إلى 12 جنيهًا.



وبلغ سعر الخيار 5 جنيهات، الثوم 15 جنيهًا، الباذنجان 4 جنيهات، الملوخية 4 جنيهات، الكوسة 6 جنيهات، الفلفل الألوان 14 جنيهًا، الفلفل البلدي 10 جنيهات، الجزر 5 جنيهات، البطاطا 3 جنيهات، القلقاس 8 جنيهات.