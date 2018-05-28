ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار البيض اليوم الإثنين 28-5-2018 في محافظة البحيرة

الإثنين 28/مايو/2018 - 08:35 م
أسعار البيض اليوم الإثنين 28-5-2018 في محافظة البحيرة
أسعار البيض اليوم
طباعة
إسلام أمين
 

شهدت محافظة البحيرة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، استقرارا في أسعار البيض، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر البنا 37 إلي 41 جنيهًا، رشاد حمزة 36 إلي 40 جنيهًا، أنشاص 38 جنيهًا، قويسنا 38 إلي 40 جنيهًا، الصحراوي 36 إلي 38 جنيهًا، الصالحية 37 إلي 39 جنيهًا.

وبلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 43 جنيه، بيض أبيض مائدة كبير 45 جنيه، بيض بلدي عتيق 47 جنيهًا.

كانت قد شهدت محافظة البحيرة، خلال تعاملات أمس الأحد، استقرارا في أسعار البيض، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر البنا 37 إلي 41 جنيهًا، رشاد حمزة 36 إلي 40 جنيهًا، أنشاص 38 جنيهًا، قويسنا 38 إلي 40 جنيهًا، الصحراوي 36 إلي 38 جنيهًا، الصالحية 37 إلي 39 جنيهًا.

وبلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 43 جنيه، بيض أبيض مائدة كبير 45 جنيه، بيض بلدي عتيق 47 جنيهًا.
المزيد عن: سعر الدواجن سعر البيض تراجع سعر البيض تراجع البيض انخفاض البيض الدواجن البيض اليوم البحيرة أسعار البيض اليوم أسعار البيض أخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
تركيا - أساسي
-
x
20:45
-
إيران - أساسي
إيطاليا - أساسي
-
x
20:45
-
السعودية - أساسي
البرتغال - أساسي
-
x
20:45
-
تونس - أساسي
فرنسا - أساسي
-
x
21:00
-
إيرلندا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/28/2018 8:50:01 PM