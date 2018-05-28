أسعار البيض اليوم الإثنين 28-5-2018 في محافظة البحيرة
الإثنين 28/مايو/2018 - 08:35 م
إسلام أمين
شهدت محافظة البحيرة، خلال تعاملات اليوم الاثنين، استقرارا في أسعار البيض، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر البنا 37 إلي 41 جنيهًا، رشاد حمزة 36 إلي 40 جنيهًا، أنشاص 38 جنيهًا، قويسنا 38 إلي 40 جنيهًا، الصحراوي 36 إلي 38 جنيهًا، الصالحية 37 إلي 39 جنيهًا.
وبلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 43 جنيه، بيض أبيض مائدة كبير 45 جنيه، بيض بلدي عتيق 47 جنيهًا.
كانت قد شهدت محافظة البحيرة، خلال تعاملات أمس الأحد، استقرارا في أسعار البيض، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر البنا 37 إلي 41 جنيهًا، رشاد حمزة 36 إلي 40 جنيهًا، أنشاص 38 جنيهًا، قويسنا 38 إلي 40 جنيهًا، الصحراوي 36 إلي 38 جنيهًا، الصالحية 37 إلي 39 جنيهًا.
وبلغ سعر بيض مائدة أحمر كبير 43 جنيه، بيض أبيض مائدة كبير 45 جنيه، بيض بلدي عتيق 47 جنيهًا.
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